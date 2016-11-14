Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Миланов: «Сегодня чувствую себя хорошо»

    Хавбек ЦСКА Георгий Миланов отметил, что его самочувствие в данный момент находится на хорошем уровне. Сегодня 24-летний игрок вылетел из Софии в Москву, где присоединится к армейцам, продолжающим подготовку к матчу 14-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Напомним, полузащитник сборной Болгарии получил повреждение в поединке отборочного этапа к ЧМ-2018 с Беларусью (1:0). Тем не менее, позже стало известно, что травма не является серьезной.

    «Сегодня я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении лечу в Москву», – написал Миланов на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2016 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11