«Челси» готов предложить Маноласу зарплату больше, чем в «Роме»

«Челси» намерен приобрести защитника «Ромы» Константиноса Маноласа. Грека не устраивает его нынешняя зарплата в римском клубе, составляющая менее 40 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Игрок хочет добиться ее повышения до 50 тысяч, однако руководство «волков» готово добавить заработок 25-летнему футболисту лишь до 41 тысячи.

Манолас связан контрактными обязательствами с «джаллоросси» до лета 2019 года. В текущем розыгрыше Серии А на его счету 11 игр, один гол и три желтые карточки.