«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Феррейры-Карраско

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 23-летний бельгиец входит в список игроков мадридского клуба, которых хотят заполучить «красные дьяволы». Кроме Феррейры-Карраско, ими являются нападающий Антуан Гризманн и защитник Хосе-Мария Хименес.

Напомним, ранее полузащитник продлил контракт с «Атлетико» до лета 2022 года. В нынешнем сезоне бельгиец провел за «матрасников» в Примере 11 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.