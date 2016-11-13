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    ФНЛ. «Химки» сделали камбэк в матче против «Нефтехимика», «Кубань» поделила очки с «Тосно»

    В матче 22-го тура первенства ФНЛ «Химки» в родных стенах одержали волевую победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:2.

    В других встречах «Волгарь» сломил сопротивление «Тюмени», «Тосно» и «Кубань» голов не забили.

    Первенство ФНЛ. 22-й тур

    Волгарь (Астрахань) – Тюмень – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зуйков, 70 (с пенальти); 2:0 – Акбашев, 73.

    Тосно (Ленинградская область) – Кубань (Краснодар) – 0:0

    Химки (Московская область) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Кива, 16; 0:2 – Кива, 18; 1:2 – Заика, 38; 2:2 – Петрусев, 47; 3:2 – Кузьмичев, 64.

    Удаление: нет – Кобахидзе, 87.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 16:54
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