Джикия: «Не думаю, что мой вызов в сборную России – это аванс»

Защитник «Амкара» и сборной России Георгий Джикия выразил мнение, что его вызов под знамена национальной команды является заслуженным. В нынешнем сезоне футболист провел за пермский клуб в РФПЛ 12 матчей, в которых забил гол и сделал одну голевую передачу.

«Впечатления от нахождения в сборной России положительные. Очень рад, что получил вызов. Ребята хорошо встретили. Я в команде всего семь дней, поэтому пока больше изучаю реалии. Работаем, готовимся к матчу.

Не думаю, что вызов в сборную – это аванс, потому что в национальную команду приглашают за определенные заслуги, за то, как ты играешь. Думаю, я это заслужил, поэтому тренерский штаб решил дать мне шанс.

Все хотят играть. На тренировках стараемся доказать свою состоятельность. С румынами на поле выйдут те, кто, по мнению тренерского штаба, лучше готов. Все ребята стараются, никто не халтурит.

В «Амкаре» у нас такая же схема, как в сборной. Поэтому игра в пять защитников мне хорошо знакома, никаких проблем нет», – сказал Джикия.