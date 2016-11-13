Кононов заявил, что на время стажировки в «Челси» клуб предоставил ему квартиру и тренера с автомобилем

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал, как прошла его стажировка в «Челси». Как отметил белорусский специалист, лондонский клуб на время его пребывания в Англии предоставил ему квартиру и тренера с автомобилем.

– Почему именно Англия?

– Чемпионат АПЛ, вообще английский футбол – самые зрелищные в нашем виде спорта. В этой стране работают тренеры самого высокого класса и сильные игроки. Мне давно хотелось посмотреть, как живет британский футбол изнутри.

– В соцсетях много ваших фотографий, где вы показываете жизнь клубной академии «Челси», работу ее игроков на клубной базе. Вы постоянно были в этом клубе, он стал вашей базой для командировки в Британию?

– Да. Мне очень хотелось посмотреть, как живет именно «Челси».

– Как долго вы жили в Лондоне во время поездки?

– Я находился в Лондоне в общей сложности 17 дней.

– Дорого удовольствие, зная расценки на отели в Англии. Где жили?

– Клуб предоставил мне одну из своих квартир, недалеко от базы.

– Как передвигались – метро, электричка или брали в аренду автомобиль?

– Со мной рядом всегда находился тренер академии «Челси». Мы передвигались на его автомобиле. Только в Манчестер ездили на электричке, так было удобней.