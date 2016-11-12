Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    На матче Россия – Румыния будет создан фан-сектор «Кавказ»

    Во время товарищеского матча между сборными России и Румынии на трибунах будет организован фан-сектор «Кавказ». Об этом заявил менеджер «Терека» Александр Федосеев. Напомним, встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Мы организовали фан-сектор «Кавказ» на стадионе, в котором будут присутствовать болельщики из всех шести субъектов СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ). Этот матч позиционируется не только как событие Чеченской Республики, а, скорее всего, СКФО. Приедут главы регионов, министры спорта, парламентарии, помимо больших гостей РФС. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров будет присутствовать на матче, ждем списки руководителей из регионов», – сказал Федосеев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2016 23:33
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 13 ноября 2016, 16:49

      зачем болеть за то чего нет ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 13 ноября 2016, 14:56

      по-моему, игра СБОРНОЙ - это как раз возможность болеть вместе ВСЕМ. Не разбиваясь на не Кавказ и Кавказ тем более. Если бы это был турнир команд Сибири, Кавказа, Урала и других федеральных округов, другое дело. А тут это не очень уместно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 13 ноября 2016, 14:43

      Дебилизм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 13 ноября 2016, 12:43

      я вообще предлагаю основу сборной составить из футболистов, терека, амкара, Дзагоева, аршавина вернуть и натурализовать бразильца нападающего.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1025

      MaxiUs > MaxiUs 13 ноября 2016, 12:45

      самедова забыл. его тоже надо.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > MaxiUs 13 ноября 2016, 16:49

      а на ворота филимонова ещё поставь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 ноября 2016, 11:33

      После матча "кавказ" "Россию" месить будет? А может это и выход. Может кто-то проснётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 13 ноября 2016, 10:29

      Привет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 ноября 2016, 06:28

      Ожидалось и вполне логично. Событие и правда для всего региона. И тем более там будут те кто захочет, болельщиков то много, так что ком надо тот будет с братьями с Кавказа, а остальные в любых секторах. В данном случае это больше сплочение народов Кавказа. Тем более активность боления части представителей республик вряд ли остальные поймут, а тут все свои.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR 13 ноября 2016, 05:34

      Зачем их отделять? это как противопоставление какое-то

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 ноября 2016, 03:36

      Неужели опять проиграют? Если честно, никогда не переживала из-за в неудач в товарняках, а сейчас хочется только побед, чтобы к Евро 2018 подойти без мондража

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > арейская 13 ноября 2016, 09:14

      Евро-2018 не будет, специалист футбола))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 ноября 2016, 03:22

      Как круто?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11