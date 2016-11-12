«Челси» и «Манчестер Юнайтед» зимой попытаются приобрести Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес во время зимнего трансферного окна может перейти в один из клубов АПЛ. По информации источника, в услугах 25-летнего колумбийца заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что причиной ухода футболиста из команды может стать недостаточное количество игрового времени.

По данным Transfermarkt, стоимость Хамеса составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» в Примере шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.