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    Кавазашвили: «Акинфеев уже все. Он давно выдохся, а мы продолжаем его ставить и ставить»

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению экс-футболиста, россиянину психологически нужно дать отдохнуть.

    «Акинфеев уже все. Он давно уже выдохся, а мы все его ставим и ставим. Надо дать ему отдохнуть по-человечески. Не может один вратарь чисто психологически быть в хорошей форме, если его постоянно нагружать. Мы сегодня уже не можем найти третьего вратаря просто потому, что полностью обесценили эту позицию. Раньше по пять человек стояло в очереди в каждой команде, а сейчас можно только рассматривать Реброва, Джанаева и Крицюка. У нас прекрасные бывшие вратари работают тренерами в клубах – взять тот же ЦСКА. Ексель-моксель, неужели они не могут никого воспитать?» – сказал Кавазашвили в интервью «Собеседнику».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 21:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +151

      Niepel 14 ноября 2016, 10:48

      Анзор прав! Акинфеев в решающие моменты стал бояться мяча, а это - беда! Нужно дать ему отдохнуть! У него нет куража в играх! Главное его достоинство - выбить подальше мяч от ворот! Но мяч быстро возвращается от наших "туристов"!

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 13 ноября 2016, 10:56

      Джанаева в сборную!

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      Рейтинг: +189

      Непутриот 13 ноября 2016, 05:43

      100 лет твержу, что Акинфеев-худший вратарь мира, а блат в футболе у нас как был, так и есть, впрочем как везде!!!

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > Непутриот 13 ноября 2016, 09:13

      А как же Ребров?

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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Непутриот 13 ноября 2016, 14:41

      не ты не прав!!! по началу до 25 он был реально крут, недаром его Фергюссон просматривал, но засиделся, ему бы раньше перейти куда нибудь в Европу, он бы развился еще круче

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 13 ноября 2016, 05:40

      Буффону уже 38, а он в чемпионате, лч, сборной играет гораздо больше Акинфеева и ничего, справляется. А на замену есть еще Рыжиков, Беленов, молодые Селихов, Митрюшкин.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 ноября 2016, 04:09

      А я полностью согласна с Казавашвили, нет , я не умаляю заслуг Игоря, он хороший голкипер, но, правда, дайте ему отдохнуть хотя бы матча три-четыре, вот даже последний матч с Катаром, почему не выставить Джанаева или Крицюка, нет опять он-же, незаменимый, но почему на товарняк-то сделать ем у передышку, я видела, почувствовала как переживал он эту неудачу

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 ноября 2016, 02:12

      Здесь не Акинфеева, а всю сборную в Сибирь надо на перевоспитание

      5
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      Рейтинг: +4938

      polt 12 ноября 2016, 23:37

      Жалко Игоря, хороший вратарь... Но уже действительно устал от безнадежной игры защитников, особенно в играх в ЛЧ и за супер-сборную...

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 ноября 2016, 23:20

      Полностью согласен.. Акинфеев после травмы уже не играет,а просто отбывает номер.. может боязнь рецидива,но скорее всего он просто "наелся" футболом..

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      Рейтинг: +664

      Небесная 12 ноября 2016, 23:15

      Ясен перец Акинфеев устал, если он играет один что в ЦСКА что в сборной

      3
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      Рейтинг: +65

      komandos99 12 ноября 2016, 22:11

      Млять,надумали себе "супер вратаря",а теперь хотят чего то

      4
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