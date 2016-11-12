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    Все билеты на товарищеский матч между Россией и Румынией проданы

    Менеджер «Терека» Александр Федосеев заявил, что все билеты на товарищеский матч между сборными России и Румынии проданы. Напомним, встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Стадион будет полный, это большое событие для Чеченской республики. Все билеты уже проданы. Румынских болельщиков будет порядка 150-200 человек. Думаю, что если бы это было в Европе, то приехало бы больше людей – логистика сложная. Мы в любом случае готовы их принять. С размещением проблем не будет, у нас достаточно гостиниц», – сказал Федосеев.

    Источник: Р-Спорт

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    12.11.2016 20:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 12 ноября 2016, 23:47

      На время пора все матчи сборной переместить на стадион «Ахмат-Арена»

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > GrimmBrothersTeam 13 ноября 2016, 02:36

      Эта реплика должна быть после матча.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 12 ноября 2016, 23:32

      И самое главное - даже если " сборная Р.Ф. Выиграет, то это совсем ничего не будет значить. Ничего.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 12 ноября 2016, 22:22

      3,7 на румын 1,72 на их не проигрыш. Неплохие варианты

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 12 ноября 2016, 22:06

      Ждём горячей поддержки главное футболисты чтоб достойно играли

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 12 ноября 2016, 21:18

      Если в составе сборной будет 3-4 игрока Терека, шансы есть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 12 ноября 2016, 20:56

      В Чечне есть что-нибудь названное не в честь Ахмата Кадырова?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > BelorussianVoice 12 ноября 2016, 21:15

      В Питере есть!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 12 ноября 2016, 20:49

      все хотят посмотреть на наших горе-профессионалов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 12 ноября 2016, 20:43

      Верю в Станислава Саламовича . Надежда в том ,что он все-таки человек с большим опытом ,сможет правильно настроить наших ребят на позитивный лад . Проанализировать ,указать на их ошибки и составить новую тактическую схему. Нужно время ,чтобы правильно реорганизоваться . Удачи нашей сборной.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 12 ноября 2016, 20:41

      ого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 ноября 2016, 20:31

      Сколько мазохистов в чечне. И так жизни хлебнули, так грядет еще одно недоразумение.

      2
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