Президент «Бока Хуниорс» выразил уверенность в переходе Бентакура в «Ювентус»

Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи подчеркнул, что полузащитник команды Родриго Бентанкур продолжит карьеру в «Ювентусе». «Старая синьора» имеет право приобретения 19-летнего игрока за 9,4 миллиона евро, которое она получила в рамках сделки по переходу форварда Карлоса Тевеса в аргентинский клуб летом 2015 года.

«В течение ближайших дней я буду в Милане, где проведу встречу с представителями «Ювентуса». Я должен пообщаться с ними, так как они имеют право приобрести Бентанкура и хотят воспользоваться им. У нас прекрасные отношения, так что мы договоримся, но парень останется в «Боке» до окончания сезона», – сказал Ангеличи.