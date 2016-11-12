Путин: «Нужно создавать такие условия для молодых футболистов, чтобы им не хотелось уезжать из России»

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране воспитывается большое количество талантливых молодых игроков. При этом глава РФ отметил: нужно создавать условия, чтобы удержать их от переезда в другие чемпионаты.

«Требования определенные должны быть: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать. Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения, в том числе в области футболе и хоккея.

Спортивная школа у нас очень хорошая, она генерирует большое количество талантливых, перспективных ребят, и конечно, что называется, на рынке труда они востребованы, их тащат везде. Нам нужно создавать условия, чтобы им не захотелось уезжать, – условия финансовые, условия для тренировок. И в принципе мы над этим работаем», – сказал Путин.