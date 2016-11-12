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  • Путин: «Нужно создавать такие условия для молодых футболистов, чтобы им не хотелось уезжать из России»

Путин: «Нужно создавать такие условия для молодых футболистов, чтобы им не хотелось уезжать из России»

12 ноября 2016, 16:58
73

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране воспитывается большое количество талантливых молодых игроков. При этом глава РФ отметил: нужно создавать условия, чтобы удержать их от переезда в другие чемпионаты.

«Требования определенные должны быть: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать. Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения, в том числе в области футболе и хоккея.

Спортивная школа у нас очень хорошая, она генерирует большое количество талантливых, перспективных ребят, и конечно, что называется, на рынке труда они востребованы, их тащат везде. Нам нужно создавать условия, чтобы им не захотелось уезжать, – условия финансовые, условия для тренировок. И в принципе мы над этим работаем», – сказал Путин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (73)
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андрей андреев
1478959722
В каком то своём мире живёт)))Да они и не собираются никуда))) Сейчас "путриоты"минусов наставят,ума же не хватит понять,что я прав
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juvseriy
1478959852
Наоборот создать условия чтоб хотелось уехать!
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Сергей Свояк
1478959946
Я так понимаю, он про хоккей)) Кто про футбол приплёл ему эти слова!? )) Читая такое про наших футболистов, кажется что это говорит Путин из "параллельного мира" )) Кого из наших молодых заманивают в другие чемпионаты!? )) Шутка что ли!? Этих дармоедов на пушечный выстрел сейчас не подпускают к своим клубам. ВВП, я конечно уважаю, но в данном вопросе он не компетентен. Да и вообще, игроков наоборот надо метлой поганой разгонять по разным чемпионатам, чтобы они попали в конкурентную среду. А то сидят, коты зажравшиеся... Финансы им надо урезать, тогда сразу разъедутся.
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diadushka
1478961399
Уже давно созданы такие условия: огромные зарплаты и не особая требовательность за результат! Поэтому никто и не хочет уезжать, за границей ведь попотеть еще надо за такие деньги, а тут можно просто отбегать не внапряг
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BarStep
1478963764
В.В. Вас поставили в неловкое положение. Вам срочно нужно уволить "чинушу", который информирует Вас о состоянии Российского футбола...
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Тraumtanzеr
1478963961
Путин походу вообще в футболе не волокет.
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Garrincha58
1478965317
мамма мия! сказал бы Каррера, о чем это он? это он наверно о дзюдо ему что никто не говорит что русские дети лимита никуда и ни за какие бабки не хотят пахать за бугром им и здесь тепло уютно и сладко
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sochi-2013
1478965402
Не в теме!!!!
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kykyi
1478965653
Как мне кажется, он озаботился вовсе не созданием условий(зарплат) для спортсменов. Деньги заканчиваются и ключевое слово в его спиче "ограничить выезд". То есть сделать "крепостными спортсменами", "учеными в шарашках". Совсем недавно он говорил о том, что госкомпаниям и регионам пора прекращать содержать проф клубы. То есть содержание спорта урежут, а что бы не разбежались, вот вам ограничение на выезд. Так что ВВ как раз в теме, работает на опережение.
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Shaft
1478967473
Всё нормально, Вовка. Они и не хотят никуда уезжать. Тут кококорину платят 5$млн, а за бугром платили бы несчастных тысяч 500. Всё хорошо, ты иди, родной, нос свой от футбола отведи и не лезь в него - в стране полно настоящих проблем.
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