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    Форвард «Спартака» Мелкадзе мечтает познакомиться с Роналдиньо

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе признался, что желает познакомиться с бывшим футболистом «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

    — Промес недавно похвастался в Instagram знакомством с Пеле и Марадоной. А вы встречались с суперзвездами мирового футбола?

    — Пока не довелось. Но мечтаю познакомиться с Роналдиньо.

    — Вы не раз признавались, что этот бразилец — ваш любимый футболист. Почему именно он?

    — Меня всегда восхищали решения, которые он принимает на поле. Роналдиньо любит рисковать. Часто кажется, что вот сейчас он точно «обрежет» всю команду, но ничего подобного почему-то не происходит. Вместо этого следует финт или фантастический голевой пас. По-моему, другого такого мастера просто нет.

    — Разучивали какие-нибудь из его финтов?

    — Нет, у меня же совсем другой стиль. Роналдиньо нравится мне не столько техникой, сколько отношением к футболу. Он всегда азартен, всегда старается действовать остро. Для него футбол — игра в прямом смысле слова. И он в ней — один из лучших.

    — Риск, азарт... Что еще привлекает в футболе лично вас?

    — Эмоции. После победы их не сравнить ни с чем. Футболист живет от игры к игре и, если так можно сказать, «кормится» победными эмоциями. Их ни на что не променяешь. И это то, ради чего стоит связать с футболом свою жизнь.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.11.2016 11:09
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