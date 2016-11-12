Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Саутгейт: «Меня позвали в сборную Англии, чтобы сохранить команду в лидерах»

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от победы над командой Шотландии (3:0) в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Мы контролировали ход игры на протяжении всего матча. Меня позвали в сборную для того, чтобы сохранить команду во главе группы отбора на ЧМ-2018. Сегодня я хочу насладиться победой.

    Встреча против Шотландии была очень важна как для болельщиков, так и для меня. Рад, что нам удалось справиться с давлением», – сказал Саутгейт.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2016 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      гриффон 12 ноября 2016, 11:14

      может и нужно саутгейта оставить

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11