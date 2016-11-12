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    Чугайнов: «Кокорин и Мамаев – ангелы по сравнению с тем, что взращивается сейчас»

    Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил недовольство тем, как воспитывают юных футболистов в стране.

    «Футбол интересен, хотя кое-что расстраивает. Нет индивидуальностей. Взять орловского паренька Кирьякова. На его обводку было приятно смотреть. Сейчас таких мало. Разве что Дзагоев. Видели его гол «Байеру»? Вот таких моментов и людей не хватает. Но с нашим детским футболом рассчитывать не на что. Работают люди, которые не должны быть в этой профессии. Тренера нужно судить по числу воспитанников, перешедших в большой футбол, а не по юношеским результатам. Увы, у нас часто превалирует последний критерий.

    Детям переписывают возраст на два года. Затем уже родители скидываются на судей. Вон был ролик, когда тренер говорил ребятам: «Ломайте ноги соперникам». И ведь родители заступились за этого тренера! Вот с кого надо начинать! Если такие родители, то чего мы хотим от детей? Все ругают Кокорина и Мамаева. Да они просто ангелы по сравнению с тем, что взращивается сейчас. Таким родителям и тренерам нужно голову пересаживать, как у Беляева в романе «Голова профессора Доуэля», — сказал Чугайнов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.11.2016 08:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 12 ноября 2016, 20:03

      Прав скорее всего, мало выделять деньги, нужно проверять на что или кого они тратятся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 12 ноября 2016, 13:44

      Все правильно

      2
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 12 ноября 2016, 12:48

      Еще одна беда-неграмотные болельщики, у которых идут на поводу футбольные люди. Не так давно под влиянием неадекватов убрали из русского футбола Аршавина. Сейчас начинается дикая травля Кокорина, хотя в последнем матче он в нападении был лучший. Но "знатоки" этого не заметили, они видят только незабитый пендаль.

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Бриг 12 ноября 2016, 17:31

      Нужно ещё Сычёва пожалеть....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      gak71 12 ноября 2016, 12:39

      Молодец, именно так и происходит и не только в футболе.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 12 ноября 2016, 12:34

      А Кокорину надо пересадить и голову и ноги за его чудачества в 2017 году. Зажрался парень и нет безнаказанности-свое бобло получит. В дсш и года 3
      тренировать к пенсии будет класс!!!

      1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 12 ноября 2016, 11:23

      Знает о чем говорит. Согласен+)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 12 ноября 2016, 11:14

      Согласен на все 100%

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 12 ноября 2016, 10:33

      Дело говорит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 12 ноября 2016, 10:02

      Детский футбол загубили после развала Союза и уже много лет разные МуДко только делают вид, что выделяют на это деньги. А насчет Кокорина, если он и ангел, то черный, деревянный и безногий. Я за ним особо не следил и был о нем лучшего мнения до игры с Катаром.

      4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 ноября 2016, 09:53

      В чём то он прав.

      1
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