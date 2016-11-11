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  • Романцев: «Мутко сказал неправильную вещь. Сборная идет в правильном направлении»

Романцев: «Мутко сказал неправильную вещь. Сборная идет в правильном направлении»

11 ноября 2016, 22:32
12

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды против Катара (1:2).

«Результат, конечно, не очень хороший, но сборная движется в правильном направлении. Сейчас надо проверять ребят, которые что-то собой представляют.

Я Станислава Саламовича прекрасно понимаю. У нас много качественных игроков, но не все пока готовы выступать на уровне сборной. Нужно просматривать этих людей», – сказал Романцев.

Также специалист прокомментировал высказывание Виталия Мутко о том, что это поражение показывает уровень сборной.

«Категорически не согласен со словами Виталия Леонтьевича относительно уровня нашей сборной. Идет поиск оптимального состава. Играют футболисты, которые через год-два могут «выстрелить».

Черчесов старается воспользоваться этим моментом. У Станислава Саламовича сейчас нет задач, кроме просмотра игроков, и то, что он это делает, – здорово. Так что господин Мутко сказал неправильную вещь.

Не стоит обращать внимания на то, что поражение от Катара стало уже вторым подряд для нашей национальной команды.

Могу рассказать такую вещь: в свое время, когда наши футболисты еще не могли себе позволить выезжать на заграничные сборы, мы все собирались в Сочи. Там играли друг с другом каждый день. И та команда, которая выглядела лучше всех в Сочи, как правило, вылетала из Высшей лиги.

А все потому, что такие команды занимались играми вместо того, чтобы делать акцент на тренировочном процессе. Когда начинался чемпионат, сказывался именно тренировочный процесс. Вот и у нас так – если будем выигрывать, то на чемпионате мира будем выглядеть бледно. Черчесов ведет активный поиск, не боится ставить все больше новых игроков, и это меня лично обнадеживает», – сказал Романцев.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Романцев Олег Мутко Виталий
Комментарии (12)
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ТЕКСТИЛЬ
1478893485
Согласен с Олегом Ивановичем.
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alp
1478894682
черчесов должен организовать матч лучших сборников из клубов с лучшими любителями. и из этих 2 команд собрать настоящую и мотивированную сборную. А заодно поржем над нашими профессионалами от футбола ))
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guron88
1478895319
В принципе - Романцев прав.
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radga
1478896320
Когда-то об этом уже говорил " Наш болельщик более требовательный к качеству нашего футбола, если можно так сказать - наш болельщик на несколько шагов опережает уровень развития нашего футбола. Мы хотим намного качественнее игр, но система которую проповедует наше руководство РФС - это прошлый век, поэтому мы до сих пор получаем - то что получаем, поэтому все так запущено."
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marslond
1478900179
С составом пора определяться. Эксперименты результата не дают. Нет не сыгранности не мотивации у игроков.
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RUSARM
1478902399
Ну что сказать? Романцев был тренером сборной и он знает что говорит,я так думаю!!!
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woyser
1478903631
Да, да помнится на одном ЧМ, Романцев российский дрим-тим выпускал, а ребята которые тогда могли выстрелить, с упёртостью главного тренера сидели на скамье.
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Мясной Упырь
1478921555
Романцев прав....
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Фан666
1478925138
Мутко впервые в жизни здравую мысль высказал, а его сразу чморить
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bafor
1478947259
Не готовы))) Все у нас футболисты не готовы играть на уровне. Философия): "Выстрелят когда - нибудь". Но когда-нибудь не будет не никогда.
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