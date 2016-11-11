Романцев: «Мутко сказал неправильную вещь. Сборная идет в правильном направлении»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды против Катара (1:2).

«Результат, конечно, не очень хороший, но сборная движется в правильном направлении. Сейчас надо проверять ребят, которые что-то собой представляют.

Я Станислава Саламовича прекрасно понимаю. У нас много качественных игроков, но не все пока готовы выступать на уровне сборной. Нужно просматривать этих людей», – сказал Романцев.

Также специалист прокомментировал высказывание Виталия Мутко о том, что это поражение показывает уровень сборной.

«Категорически не согласен со словами Виталия Леонтьевича относительно уровня нашей сборной. Идет поиск оптимального состава. Играют футболисты, которые через год-два могут «выстрелить».

Черчесов старается воспользоваться этим моментом. У Станислава Саламовича сейчас нет задач, кроме просмотра игроков, и то, что он это делает, – здорово. Так что господин Мутко сказал неправильную вещь.

Не стоит обращать внимания на то, что поражение от Катара стало уже вторым подряд для нашей национальной команды.

Могу рассказать такую вещь: в свое время, когда наши футболисты еще не могли себе позволить выезжать на заграничные сборы, мы все собирались в Сочи. Там играли друг с другом каждый день. И та команда, которая выглядела лучше всех в Сочи, как правило, вылетала из Высшей лиги.

А все потому, что такие команды занимались играми вместо того, чтобы делать акцент на тренировочном процессе. Когда начинался чемпионат, сказывался именно тренировочный процесс. Вот и у нас так – если будем выигрывать, то на чемпионате мира будем выглядеть бледно. Черчесов ведет активный поиск, не боится ставить все больше новых игроков, и это меня лично обнадеживает», – сказал Романцев.