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Смольников: «С ретро-формой вернемся в прошлое»

11 ноября 2016, 21:23
12

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от представленной сегодня формы национальной команды, в которой она будет выступать на Кубке конфедераций-2017.

«Отличная форма. Могу выделить цвет, он поменялся. Красный мне нравится больше. А в том, как сидит на теле, все осталось прежним. Новая форма похожа на ретро-форму? Значит, вернемся в прошлое. Пусть это нам принесет удачу», – сказал Смольников.

Также футболист высказал мнение о названии официального мяча Кубка конфедераций.

«Название для мяча самое подходящее. «Красава» – слово из дворового сленга. Это достаточно необычно».

Кроме того, Смольников поделился размышлениями о поражении сборной в товарищеском матче против Катара (1:2).

«Игру против Катара смотрел. Команда проиграла, к сожалению. Главное – сделать из этого правильные выводы и готовиться к следующей игре. Всех смутило, что мы проиграли не самому именитому сопернику. Уже что-то бессмысленно говорить. Нужно сделать работу над ошибками. Уверен, тренерский штаб разберется».

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Смольников Игорь
Комментарии (12)
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ttter
1478891364
Игорь с приходом Фернандеса ты вернешься на диван,максимум на банке сидеть.
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alp
1478894331
какая разница, в чем позорится?
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СОКОЛ САРАТОВ
1478898886
КОНЕЧНО ПРОПУСТИЛ МЫ ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ 1960 И ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1956 И 1988 ГОДА
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woyser
1478904830
Профессионал рассуждает о дворовом сленге и чуде ретро-формы, с помощью которого удача улыбнётся сборной. Плеать, а кто играть то будет???
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polt
1478982532
Смольников был Смольниковым три года назад, а сейчас один из зажравшихся "игроков" Зенита и нашей супер-сборной.
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