Смольников: «С ретро-формой вернемся в прошлое»

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от представленной сегодня формы национальной команды, в которой она будет выступать на Кубке конфедераций-2017.

«Отличная форма. Могу выделить цвет, он поменялся. Красный мне нравится больше. А в том, как сидит на теле, все осталось прежним. Новая форма похожа на ретро-форму? Значит, вернемся в прошлое. Пусть это нам принесет удачу», – сказал Смольников.

Также футболист высказал мнение о названии официального мяча Кубка конфедераций.

«Название для мяча самое подходящее. «Красава» – слово из дворового сленга. Это достаточно необычно».

Кроме того, Смольников поделился размышлениями о поражении сборной в товарищеском матче против Катара (1:2).

«Игру против Катара смотрел. Команда проиграла, к сожалению. Главное – сделать из этого правильные выводы и готовиться к следующей игре. Всех смутило, что мы проиграли не самому именитому сопернику. Уже что-то бессмысленно говорить. Нужно сделать работу над ошибками. Уверен, тренерский штаб разберется».