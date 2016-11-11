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  • Сборная России презентовала форму на Кубок конфедераций-2017

Сборная России презентовала форму на Кубок конфедераций-2017

11 ноября 2016, 19:18
38

В Москве состоялась презентация формы сборной России, в которой команда выступит на Кубке конфедераций в следующем году. Стиль комплекта содержит отсылки к форме сборной СССР образца 1980 года.

«Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно», – прокомментировал это событие главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (38)
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bset
1478881470
А нормальную игру когда презентуют?
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Rimer
1478886317
Клоуны
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Par Mezan
1478886563
По цвету и символу напоминает флаг Монтенегро...в смысле, Черногории. Может и всех игроков оттуда втихаря взять? Хуже точно не будет...
Ответить
Friedrich Zimmermann
1478886592
Не достойны . СССР так не позорился
Ответить
lekseij2007
1478886593
Хахаха!!! Вот рожи!!!
Ответить
Nerlinger
1478888413
В Опу их дураков!!! Вместе с формой. После просмотра игр нашей сборной футбол вообще перестаёт интересовать. Разогнать их нахрен!!! Нечего футбол заси...ать!!!
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1478888578
На фото такие крутые А на поле нули
Ответить
тигр 102
1478888691
Во что угодно брёвьна не одевай, они хорошо играть не станут
Ответить
Дмитрий Александрович
1478889446
В робу полосатую одеть и лес валить вместо тренировки. Сталина на них нет. Пешеходы.
Ответить
Legioner-05
1478891539
Тьфу мля,только и могут позировать как п.дики,а кто играть то будет муд.ки!?
Ответить
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