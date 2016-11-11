Сборная России презентовала форму на Кубок конфедераций-2017

В Москве состоялась презентация формы сборной России, в которой команда выступит на Кубке конфедераций в следующем году. Стиль комплекта содержит отсылки к форме сборной СССР образца 1980 года.

«Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно», – прокомментировал это событие главный тренер сборной Станислав Черчесов.