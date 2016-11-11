Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маскерано уверен, что игроки сборной Аргентины не должны искать оправданий после поражения от Бразилии

Маскерано уверен, что игроки сборной Аргентины не должны искать оправданий после поражения от Бразилии

11 ноября 2016, 14:08

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказал мнение о поражении в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 от Бразилии (0:3). По словам защитника, аргентинцам нужно что-то менять.

«Безусловно, нам нужно что-то менять. Нужно не только принять произошедшее, но и найти способы приободрить команду. Нужно поработать над всем, что нуждается в этом. Мы не должны искать оправданий. В такой ситуации не стоит обманывать самим себя. Мы сами должны выправить эту ситуацию», – сказал футболист.

Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Бразилия Маскерано Хавьер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
3
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
4
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
3
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Все новости
Все новости
Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико
2025.11.04 00:24
ФотоТолько одного игрока РПЛ вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
2025.11.03 23:32
1
Месси побил мировой рекорд по ассистам
2025.10.15 13:46
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
2025.09.18 13:26
14
Месси стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
2025.09.10 12:08
Анчелотти оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира-2026
2025.09.10 11:47
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
2025.09.10 08:15
1
Отбор ЧМ-2026. Бразилия уступила Боливии, впервые проиграв при Анчелотти
2025.09.10 08:08
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
2025.09.10 07:48
Роналду опередил Месси по важному показателю
2025.09.07 00:45
Агент Дугласа Сантоса сказал, откажется ли игрок от российского паспорта
2025.09.06 20:49
Орлов: «У «Зенита» вырисовывается огромная проблема»
2025.09.06 20:08
7
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
2025.09.05 22:56
ФотоОтаменди обратился к Месси, проведшему последний матч за сборную в Аргентине
2025.09.05 17:54
В «Зените» прокомментировали игру Сантоса и Энрике за сборную Бразилии
2025.09.05 16:48
1
Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины
2025.09.05 16:29
Известны 16 участников ЧМ-2026: полный список
2025.09.05 08:25
6
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
2025.09.05 07:09
Отбор ЧМ-2026. Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой (3:0)
2025.09.05 07:02
Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)
2025.09.05 06:57
2
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу
2025.09.04 12:49
1
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026
2025.08.28 18:40
1
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
2025.08.26 14:19
12
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии
2025.08.26 13:40
9
В сборной Бразилии прокомментировали вызов Дугласа Сантоса
2025.08.26 12:35
9
Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии
2025.08.26 01:10
1
ФотоДва игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на сентябрьские матчи
2025.08.25 21:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+