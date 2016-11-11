Маскерано уверен, что игроки сборной Аргентины не должны искать оправданий после поражения от Бразилии

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказал мнение о поражении в рамках отборочного этапа ЧМ-2018 от Бразилии (0:3). По словам защитника, аргентинцам нужно что-то менять.

«Безусловно, нам нужно что-то менять. Нужно не только принять произошедшее, но и найти способы приободрить команду. Нужно поработать над всем, что нуждается в этом. Мы не должны искать оправданий. В такой ситуации не стоит обманывать самим себя. Мы сами должны выправить эту ситуацию», – сказал футболист.