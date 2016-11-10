Капелло: «Мои советы и видео голов ван Бастена превратили Ибрагимовича в бомбардира»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал о своей работе со Златаном Ибрагимовичем, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед».

«Через месяц работы в «Ювентусе» я заметил, что он хорошо бьет по мячу, но плохо играет в воздухе. Он очень гордый парень, и он работал каждый день, чтобы расти. Он оставался после тренировок, чтобы заниматься дополнительно.

В то время голы не были в его ДНК, ему больше нравилось ассистировать. Он последовал моему совету быть более решительным у ворот соперника, и это превратило его в настоящего бомбардира.

После того, как он два месяца провел в «Юве», я сказал, что он обладает теми же техническими характеристиками, что и ван Бастен, и показал ему видео с действиями голландца в штрафной. Он понял, что от него требуется, а результаты теперь может видеть каждый», – сказал Капелло.