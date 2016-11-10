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    Федецкий: «Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить в чемпионат России»

    Защитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий отметил, что летом у него было предложение от российского клуба. Однако футболист не стал даже рассматривать вариант переезда, так как считает Россию агрессором своей страны.

    «Я не скажу, что мы живем на Украине плохо, я очень люблю свою страну, и где бы я ни играл, куда бы ни ездил, я всегда возвращаюсь на Украину. И после окончания карьеры я буду жить только на Украине. Украина всегда в моем сердце, я по ней скучаю, слежу за последними новостями. И очень переживаю о том, что происходит. Для меня было недопустимо поехать играть в Россию, хотя летом у меня было хорошее предложение от российского клуба.

    Я был на Востоке, разговаривал с ребятами, которые пошли добровольцами на войну и воюют против российского агрессора. И перейти в чемпионат России и говорить, что спорт вне политики, – это неправильно.

    Политика сейчас пересекается с любой сферой деятельности. Я уже об этом говорил, но могу повторить: «Лучше вообще не играть в футбол, чем переходить в чемпионат России», – заявил Федецкий.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    10.11.2016 17:35
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 ноября 2016, 13:12

      если отложить в сторону политику и взять только футбол, то может доля правды в его словах есть! Играя в футбол в рфпл можно скорее деградировать, чем развиваться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      lno_namel 13 ноября 2016, 00:21

      против российских агрессоров))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 ноября 2016, 20:10

      тебя звали, потому что думали, что ты нормальный парень, а ты майданько. ну теперь мозоль жопу на лавке в Дармштадте..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 11 ноября 2016, 19:19

      и главное чуть что банят - а кто вот такие статейки подсовывает для чего - это что развивает спорт или отношения

      2
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 11 ноября 2016, 19:17

      тогда что в футбол играешь - иди на передовую родину защищай

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 11 ноября 2016, 13:54

      Очередной щеневмерлик. Без Обамы и Клинтон, через 2 месяца приползете на коленях!

      4
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      Рейтинг: +370

      splint1989 11 ноября 2016, 11:57

      Сайт про футбол или о политике, зачем публиковать разный бред....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 11 ноября 2016, 10:56

      Зачем о таких гнилых людей здесь пишут

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 11 ноября 2016, 03:49

      Приспособленец

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 ноября 2016, 23:14

      Ну так шёл бы в добровольцы а попиздеть то все горазды

      5
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