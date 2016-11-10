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    Нигматуллин не верит в победу сборной России над командой Катара

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что национальная команда сегодня сыграет вничью в контрольном матче с Катаром, который пройдет сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Я жду очередного шага вперед от Станислава Черчесова, надеюсь, что у него все будет получаться. Матч с Коста-Рикой не был шагом назад, но определенную пищу для размышлений он дал. Уверен, будут сделаны выводы и с Катаром. Игра пройдет в позитивном ключе. Мне кажется, что она закончится со счетом 1:1.

    Главный тренер дал шанс Александру Кокорину, которым игроку нужно обязательно воспользоваться. Мне кажется, что он получит игровое время. У нас сейчас нет явного лидера в атаке, поэтому для Александра это отличная возможность проявить себя», – заявил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2016 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 10 ноября 2016, 20:00

      Как в воду глядел

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 16:41

      Думаю, что Катар выиграет 2:0, но счёт зависит от состава нашей сборной.

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