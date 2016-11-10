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    Кутепов: «Не согласен, что среди футболистов популярны ночные клубы»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не является поклонником походов в ночные клубы.

    «Общения и тусовок с ребятами мне и в Тарасовке хватает – мы ведь работаем дополнительно и до, и после основной тренировки. В московские торговые центры меня тоже не затащишь, а кинотеатры с магазинчиками есть и в Мытищах. Вот еще говорят, что среди футболистов популярны ночные клубы, но я не согласен. Сам даже не вспомню, когда в последний раз там был. Наверное, лет в 16-17 еще в Тольятти с парнями за компанию попал, но так быстро ушел, что даже рассказать нечего. Это забавно, но за годы в футболе реально видел людей, которые могут тусоваться до четырех утра, а на следующий день феерить на тренировке или забивать голы в матчах. Я же точно знаю, что при таком графике буду в столь печальном состоянии, что даже если захочу попасть по своим воротам, то все равно промахнусь», – заявил Кутепов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2016 14:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6913

      батог 10 ноября 2016, 19:14

      Только за себя!

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 10 ноября 2016, 15:01

      только бордели

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 10 ноября 2016, 14:22

      Все люди разные. Кому-то нравится футбол, а кому-то - ночные клубы.

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