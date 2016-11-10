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  • Силуанов: «Некоторые регионы РФ расходуют дополнительные дотации на финансирование футбольных клубов»

Силуанов: «Некоторые регионы РФ расходуют дополнительные дотации на финансирование футбольных клубов»

10 ноября 2016, 10:11
5

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в стране есть регионы, которые незаконно расходуют, дотации выделенные им из бюджета.

«Есть ряд субъектов, которые получают дополнительные дотации и производят непрофильные расходы — например, финансируют футбольные клубы. Особенно те регионы, которые находятся на глубокой-глубокой дотационности», — приводит слова министра телеканал «Дождь».

Силуанов отметил, что «такие расходы не позволяют себе даже некоторые регионы-доноры». Отметим, что никакой конкретики при этом от министра не прозвучало.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Krasnodar 123
1478763509
А НЕКОТОРЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУДРИНСКОЙ ЗАКАЛКИ ПО СЕЙ ДЕНЬ ФИНАНСИРУЮТ ВРАЖЕСКУЮ ЭКОНОМИКУ! И КРОМЕ КАК УВЕЛИЧИВАТЬ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ НА СВОИХ ГРАЖДАН НИЧЕГО НЕ УМЕЮТ!
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Black Giz
1478763833
Ну так сделайте жесткий контроль, накажите кого-нибудь для проформы. Плюс-появится часть средств для регионов. Минус-в чемпионате страны будут играть 5-6 клубов. Остальные либо вымрут, либо будут учавствовать в чемпионатах своих областей, краев и республик.
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yorgenbarenz
1478772308
Он не стал озвучивать виновников потому,что они все - нацмены и рисовали сумасшедшие цифры на выборах.
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Drapik
1478778232
Министры обычно нужны для того, чтобы жизнь в стране улучшать, а эти только негативные прогнозы из года в год дают, гробят медицину, образование. Теперь поставили себе задачу убить региональный футбол.
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muromen
1478842826
Некоторые футбольные федерации в открытую пилят бюджетные деньги, почему об этом молчат?!
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