Силуанов: «Некоторые регионы РФ расходуют дополнительные дотации на финансирование футбольных клубов»

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в стране есть регионы, которые незаконно расходуют, дотации выделенные им из бюджета.

«Есть ряд субъектов, которые получают дополнительные дотации и производят непрофильные расходы — например, финансируют футбольные клубы. Особенно те регионы, которые находятся на глубокой-глубокой дотационности», — приводит слова министра телеканал «Дождь».

Силуанов отметил, что «такие расходы не позволяют себе даже некоторые регионы-доноры». Отметим, что никакой конкретики при этом от министра не прозвучало.