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    Таски: «В «Спартаке» сейчас все отлично, я получаю удовольствие»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски не собирается менять клуб в ближайшее время. По словам футболиста, его все устраивает в московском клубе.

    «Когда стало ясно, что в «Баварии» я не останусь, были и другие интересные предложения. Но я все же решил вернуться в «Спартак», потому что мне там хорошо, я один из основных игроков. Я очень быстро заново адаптировался к Москве.

    Хочу ли вернуться в Германию? В футболе никогда нельзя предсказать, что случится дальше. В «Спартаке» сейчас все отлично, я получаю удовольствие как игрок. Я здесь счастлив и хочу стать чемпионом.

    Тогда мы на следующий год попадем и в Лигу чемпионов. Этих целей я хочу добиться со «Спартаком» в любом случае. Так что о трансфере сейчас не думаю», – сказал он в интервью spox.com.

    В текущем сезоне защитник сыграл в составе москвичей в семи матчах РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 07:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +307

      shpilman 10 ноября 2016, 13:56

      во как запел))

      1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 10 ноября 2016, 12:47

      ну да..в основе...пока Сальва в лазарете а потом опять на лавку)

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 ноября 2016, 12:02

      Сердар Таски - очень сильный игрок. Но, как и большинство этнических турок, он очень впечатлительный, и вся эта мерзкая политическая конъюнктура не могла не влиять на его настроения и игру. Будет всё прекрасно в отношениях между Россией и Турцией, то он ещё заиграет так, что Йоахим Лёв будет, как минимум, привлекать его в сборную Германии. Не нужно забывать, что Таски может брать игру на себя и совершать проходы по центру, хотя это своё качество и редко использует, чтобы не оголять зону.

      0
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      Рейтинг: +3862

      Кинстифа 10 ноября 2016, 08:04

      то ли радоваться, то ли грустить... до отъезда в Баварию, спору нет, играл шикарно, пока был там отсидел на лавке и вернулся... все опасные моменты с его зоны шли последнее время((( как говорится Верим

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Кинстифа 10 ноября 2016, 08:55

      открою секрет: у вас все опасные моменты создаются в зоне ещ енко

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Красно- белый свин 10 ноября 2016, 16:01

      когда мы вам пятёру закинули, всё стало понятно!

      -1
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