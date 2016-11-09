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  • Крыша «Крестовского» выдержала испытание на прочность снежным штормом

Крыша «Крестовского» выдержала испытание на прочность снежным штормом

9 ноября 2016, 18:15
8

Генподрядчик стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Метрострой» сообщил об итогах проверки раздвижной крыши на прочность после сильного снегопада, который обрушился на город.

«В данный момент я стою на стадионе и наблюдаю, что на крыше снега нет. Светопрозрачная пленка, которой покрыта раздвижная кровля, по нормативам выдерживает до 400 килограмм нагрузки на квадратный метр. Но сейчас снега нет, потому что эта система снабжена поддувом. Теплый воздух нагревает пленку, и снег естественным образом просто стекает вниз», – приводит слова пресс-секретаря генподрядчика «Метрострой» Екатерины Гигиняк «Радио Балтика».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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AnayTMN
1478706960
А где все недовольные, что "их" деньги крадут? Или вы только после каждых недочетов просыпаетесь? Еще совсем немного, и самый шикарный стадион России будет готов, уже не терпится увидеть первый матч на нем)
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Munez89
1478707144
Скоро будут писать..туалет Крестовского, выдержал гидро удар сварщика Иванова. Чудо стадион.
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filosof sparty
1478707747
Ну надо же... Умеют ведь на века строить)
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Каратель помойников
1478708167
эврика!!! ничего не сломалось!!!
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APchelov
1478710056
Стадион, конечно, впечатляет! Но вот на кой рядом построили Сибур-арену и ещё какую-то хрень??? Всю картину испортили
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Black Giz
1478715077
Наверное весь менеджмент генподрядчика скрестили пальцы и молились чтобы ничего не рухнуло )))
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Фан666
1478722093
А на цунами испытания делали? Смоет ведь!
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