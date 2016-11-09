Крыша «Крестовского» выдержала испытание на прочность снежным штормом

Генподрядчик стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Метрострой» сообщил об итогах проверки раздвижной крыши на прочность после сильного снегопада, который обрушился на город.

«В данный момент я стою на стадионе и наблюдаю, что на крыше снега нет. Светопрозрачная пленка, которой покрыта раздвижная кровля, по нормативам выдерживает до 400 килограмм нагрузки на квадратный метр. Но сейчас снега нет, потому что эта система снабжена поддувом. Теплый воздух нагревает пленку, и снег естественным образом просто стекает вниз», – приводит слова пресс-секретаря генподрядчика «Метрострой» Екатерины Гигиняк «Радио Балтика».