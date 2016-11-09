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    Майкон: «Как тренер Семин изменился»

    Нападающий «Локомотива» Майкон поделился впечатлениями от работы с вернувшимся в клуб главным тренером Юрием Семиным.

    «Изменился ли Семин с 2010 года? Как тренер он изменился. Прошло шесть лет с момента его ухода из «Локомотива». Конечно, он не стоял на месте и развивался как наставник. Сейчас у него другая команда по сравнению с 2010 годом, и работает он с ней по-другому.

    А вот как человек он не изменился. Когда я пришел в 2010 году в «Локомотив», именно Семин выступил за то, чтобы подписать контракт со мной. Он всегда верил в меня. Поэтому сейчас я хочу помочь ему. Он хороший тренер, и я сделаю всe, чтобы с ним «Локомотив» снова боролся за чемпионство», – сказал Майкон.

    Источник: Известия

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    09.11.2016 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 ноября 2016, 11:33

      Да тоже думаю что Семин вытащит команду из ямы ,Главное чтобы руководство деньги на трансферы на зажало бы.

      3
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 9 ноября 2016, 07:03

      Помним его золотые годы в локр,красиво игру поставил,думаю и в этот раз поставит паровоз на правильные рельсы

      5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 ноября 2016, 02:05

      Браво, Майкон, хорошо сказал

      2
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