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    Мутко: «В «Динамо» приходят собственники, финансируют, все оформляют в долги. Сложно это понять»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился размышлениями о финансовой политике «Динамо» и будущем московского клуба.

    «Динамо» – клуб, который терять нельзя. Он имеет большие традиции, у него серьезная социальная основа есть, инфраструктура, современный стадион строится, тренировочные центры, базы. Он более устойчивый с точки зрения перспективы. Сама экономика, организация – это уже другой вопрос, процесс мне совершенно непонятный.

    Приходят собственники, финансируют клуб, все оформляют в долги. Мне сложно это понять и даже представить себе. Есть кому там разбираться, есть собственники клуба, думаю, разберутся. За ними стоит общество «Динамо», это непростой клуб», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    08.11.2016 21:44
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