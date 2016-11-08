Смородская: «Наши трансферы – либо точные попадания, либо на 80 процентов»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» рассказала о зарплатах в клубе и трансферной политике железнодорожников.

«4,4 миллиона Чорлуке? Никогда не платила ему столько, было примерно в два раза меньше. И у Буссуфы, и у Фернандеша зарплаты тоже были ниже, чем все говорят. Это не огромные суммы. Когда я пришла в клуб, он был на 10-м месте, после этого мы постоянно боролись за первые позиции. «Локомотив» регулярно выходил в еврокубки, мы не были середняком.

Нас за каждый трансфер ругают. Только ленивый не кричал о провале, когда мы брали Н’Дойе из «Копенгагена». На деле у нас брак – единичные футболисты, остальные – либо точные попадания, либо на 80 процентов. Фернандеша бесплатно взяли, сейчас он уже сравнялся с большинством по зарплате. Коломейцев – великолепное приобретение, покупали его, конечно, из-за лимита, фактически – в запас, но он очень вырос и стал игроком основы.

На последнем совете директоров трансфер Хенти вообще не обсуждался. Ни один нападающий в Европе не стоит миллион евро, таких цифр нет. Хенти не виноват, что он так играет. Коррупция при таком трансфере, когда клуб платит со своих счетов на счета другого клуба, – это тоже невозможно. Никаких подъемных агенту.

Самым сложным был 2014 год, когда рухнул рубль. Абсолютно все футболисты «Локомотива» пошли навстречу руководству и зафиксировали зарплату в рублях по курсу меньше пятидесяти пяти», – сказала Смородская.