Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бабурин: «Акинфеев чуть ли не плакал, пропустив от «Монако»

    Тренер вратарей юношеской сборной России Сергей Бабурин затруднился ответить на вопрос, кого на данный момент можно считать лучшим голкипером страны. При этом он выделил особняком стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева, отметив характер футболиста.

    – Кто лучший голкипер России сейчас?

    – Тяжелый вопрос. Игорь Акинфеев вообще отдельно стоит из-за своей харизмы. А так много хороших вратарей. Например, хорошо работает зенитовская школа. Селихов – интересный мальчишка. Ну, не мальчишка, а мужчина уже.

    – Сейчас вся страна смеется над Акинфеевым: он уже 10 лет пропускает в Лиге чемпионов. Как вы к этому относитесь?

    – Он по-прежнему вратарь хорошего уровня. Просто вот так получается, когда на 87-й минуте забивает «Монако». У него действительно чуть ли не плач в глазах стоял, потому что хотелось не пропустить. Его замучили уже все, особенно журналисты. Но Игорь – сильный парень, он справится.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2016 16:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 ноября 2016, 17:55

      Слезами делу не поможешь.
      Пришло время идти в хозмаг за гвоздями. Колотить их в стенку и вешать бутсы на гвоздь. Время неумолимо.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 9 ноября 2016, 02:27

      тяжело Акинфееву одному играть против одиннадцати игроков соперника

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 8 ноября 2016, 23:53

      Надо Акинфееву берёзой по берёзам лупить после каждого матча. Мож забегают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 8 ноября 2016, 22:22

      Игорь на сегодня лучший вратарь и здесь не о чем говорить, а то что команда пропускает мячи, так бывает....цска давно нужно усиление состава, не у всех мечты сбываются и так же ЛВС не может указать на нужного игрока и ему его купят даже если он будет стоить 60 миллионов....но при этому команда всегда на верху....Акинфеев сильный и отличный игрок, так же ЛВС отличный тренер.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 ноября 2016, 17:16

      Жаль, что Игорь болезненно к этой глупой статистике относится... Не в ней отражается класс игры вратаря!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      ASR77 > cska-62 8 ноября 2016, 17:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      согласен а в умение спасать команду

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 ноября 2016, 17:09

      да помоему смеются(стебаются)только заунывные журналюги,у которых мозгов не хватает на нормальные интервью, вот они и мусолят эти "рекорды". А нормальные спортсмены из стана конкурентов ещё в прошлом году сказали,что и рады бы пропускать 10лет подряд в ЛЧ, да туда их не приглашают.. Ну может в след.году пропустят.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      ASR77 > за ЦСКА с 1980г 8 ноября 2016, 17:31

      согласен , он хотя бы стабильно 10 лет играет в лч ,другие мечтают об этом , даже не журналюги а фаны тупые которые начинают подуськивать а ландухи отсюда и берут эту хрень

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11