Алдонин приступил к работе в Общероссийском профсоюзе футболистов

Экс-хавбек ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сообщил, что приступил к выполнению обязанностей в Общероссийском профсоюзе футболистов. Напомним, с недавних пор организацию возглавляет бывший полузащитник национальной команды Роман Широков.

– Кто предложил вам работу в Общероссийском профсоюзе футболистов?

– Около года назад разговаривал на эту тему с Александром Зотовым, но из-за нашей занятости ничего не получилось. А месяца два назад встретились на тренировке в Лужниках с Ромой Широковым. Когда узнал, что он возглавил профсоюз, то дал свое согласие.

– Чем будете заниматься в организации?

– Пока разрабатываем стратегию. Будем помогать улучшать качество труда для футболистов. Чтобы была поддержка и для тех, кто закончил карьеру.

– Вы играете в ЛФЛ. Времени на футбол останется?

– Конечно. Кто хочет, тот везде успеет.