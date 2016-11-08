Бабурин: «В Чили Россия до сих пор ассоциируется с Яшиным»

Тренер вратарей юношеской сборной России Сергей Бабурин рассказал, что в Чили до сих пор помнят легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина. По его словам, бывший страж ворот бело-голубых был очень добрым и мягким человеком.

– Почему Яшин стал таким великим? Что именно в нем было такого, что выделяло его на фоне любых других?

– Теперь расскажу недавний случай. Мы были в 2015 году в Чили на чемпионате мира среди юношеских сборных. Смотрю из окна номера, а там какая-то тренировка, дети бегают. Говорю другим тренерам: «Пойдемте, посмотрим, чем они занимаются». Оказалось, это команда детей полицейских. Когда мы спустились, их главный координатор увидел на нашей форме эмблему России и спрашивает: «Руссия?» Мы: «Да, Руссия». Тогда он: «Ясин! Ясин!» Не Путин, не Ельцин, не Горбачев – Яшин! У меня слезы на глазах выступили. Для них «Руссия» – это именно «Ясин». Хотя у Яшина в Чили в 1962 году провал случился. И все равно его помнят, тем более он приезжал до этого и блистал. Кстати, вы знаете, какие в то время были коммерческие турниры?

– Расскажите.

– Допустим, приезжает «Динамо» на турнир. Если играет Яшин, то платят, к примеру, 10 тысяч долларов. Если Яшин не играет, могли платить пять. Поэтому с ним часто что только не делали, лишь бы он вышел на эту игру. Хотя бы на тайм.

– Насколько тяжело было Яшину в статусе такого вечного символа нации?

– Абсолютно не тяжело. Он был удивительно мягким и добрым человеком. Он мог общаться на одной волне как с дворниками, так и с генералами. Все время улыбнется, все время подскажет. Куда-то у нас, конечно, все это ушло.

Иду однажды по стадиону «Динамо». А у Яшина там было особое место выделено. Он меня окликает: «Серега, а ну иди сюда. Дай закурить». Он уже тогда без ноги был. «Лев Иванович, вам нельзя». «Ты чего, меня последней радости в жизни хочешь лишить?» Я дал. Он сделал две затяжки, потом затушил и спрашивает: «Как дела, как мама, жива-здорова?» Столько лет прошло, а он все помнит!»