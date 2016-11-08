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    Тихонов: «При Карпине «Спартак» показывал веселый футбол»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высокого оценил Валерия Карпина в качестве специалиста, которого считает фанатом своего дела.

    «Валерий вообще фанат. Он с утра до вечера работал, пока мы были вместе с ним. И какие-то игры смотрел, когда к нему не зайдешь – все время что-то смотрит, анализирует, что-то делает. Он тренер-фанат. Только футбол, разговоры о нем. Он действительно отдавался «Спартаку» и переживал за него. Плюс тот груз, который висел на Валерии – это болельщики, пресса, результат команды, сама команда. Я не знаю, как он это выдерживал, но он очень сильный человек.

    За что не любят Карпина? Болельщики, допустим, за результат. Но сейчас я читаю и в прессе, и болельщики пишут, что самый лучший результат был при Карпине. И многие пишут: «Возвращайте Валеру», или «Валера верим» и все остальное. Оказывается, самый хороший результат был при Карпине, и команда показывала веселый футбол», – заявил Тихонов.

    Источник: Спорт FM

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    08.11.2016 10:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 9 ноября 2016, 14:07

      куда там Эмери, ему и не снился такой результат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 8 ноября 2016, 21:42

      А при Каррере результативный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 8 ноября 2016, 16:17

      Карпин в каждом сезоне боролся за первое место !!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 8 ноября 2016, 13:15

      И да Спартак при нем играл с душой. И влетали по-крупному случалось, но если уж игра шла то соперника выносили с поля вперед ногами. Вспомните Аякс )

      4
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 8 ноября 2016, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да уж,вся страна ржала

      -5
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      Рейтинг: +26821

      slavutiq70 > Kikujiro 8 ноября 2016, 16:59

      Дураки ржали,два серебра и бронза не плохой результат

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 ноября 2016, 12:28

      Лично я остался очень хорошего мнения о нем.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 8 ноября 2016, 12:24

      Карпин мне запомнился посредственным тренером и великолепным мотиватором.

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > ttter 8 ноября 2016, 16:45

      аля Каррера прям ага)

      0
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 8 ноября 2016, 11:07

      Андрей - порядочный мужик, грязью никогда никого не поливает.

      8
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