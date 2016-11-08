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    Президент «Терека» назвал команду одной семьей

    Президент «Терека» Магомед Даудов выразил свое мнение, почему нападающий команды Беким Балай смог адаптироваться в России в кратчайшие сроки.

    «Когда я познакомился с Бекимом Балаем, мне лично стало понятно, что этому молодому человеку много времени на адаптацию не понадобится. Я бы сказал так: много времени на адаптацию – это не наш случай. А все потому, что «Терек» – это семья. У нас дружный коллектив, наделенный заботой и вниманием главы Чеченской республики, почетного президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова. Сегодняшние успехи «Терека» не только результат кропотливого труда футболистов и тренеров, но и итог всесторонней поддержки, которую оказывает команде Рамзан Ахматович», – заявил Даудов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    08.11.2016 10:41
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