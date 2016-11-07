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    Салугин: «Прекрасно, если бы лимит в РФПЛ был в 10 российских игроков на поле»

    Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о лимите на легионеров, который действует в РФПЛ. Как отметил футболист, он хотел бы, чтобы на поле выходило по 10 российских игроков. Напомним, на данный момент в матчах чемпионата России в составе команды может одновременно находиться шесть легионеров и пять россиян.

    «Прекрасно, если бы лимит был в 10 российских игроков на поле. Я думаю, при лимите клубам приходится покупать сильных легионеров. Ведь не может же в состав проходить иностранец, который играет на одном уровне с россиянином», – сказал Салугин.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.11.2016 20:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 8 ноября 2016, 10:53

      вы ещё лимиты на тренерский штаб введите,чтоб не больше одного иностранца в штабе.а чтобы легов дорогих не покупали-паши на поле и доказывай что ты лучший,а не ходи пешком и прикрывайся паспортом

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 ноября 2016, 08:15

      И все матчи по 0:0...вышли...в центре поля весь матч простояли и разбежались по своим мерседесам

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 7 ноября 2016, 23:30

      вам гондурасам зарплату как на заводе работягам и то дохрена

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 7 ноября 2016, 20:40

      Тогда бы это гавно никто не смотрел не по телевизору, ни на стадионе!

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