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    Бубнов: «Шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне равны нулю»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что шансы ЦСКА на чемпионство в нынешнем сезоне РФПЛ равны нулю. Как отметил специалист, максимумом, на который может претендовать московский клуб, является попадание в зону Лиги Европы. На данный момент красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Шансы ЦСКА на чемпионство? После потери очков дома с «Амкаром», думаю, они равны нулю. «Спартак» и «Зенит» по игре намного превосходят армейцев. К тому же ЦСКА поджимают и другие команды – «Терек» уже обошел по очкам, на подходе «Ростов», «Краснодар» и «Амкар». Армейцам будет очень тяжело в этом сезоне, их максимум – борьба за место в Лиге Европы», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.11.2016 19:12
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +370

      splint1989 8 ноября 2016, 14:01

      Эксперты так не говорят, максимум они предполагают, но никак не утверждают о том что будет следующей весной... Имеено поэтому Бубнов... Бубнов есть Бубнов несет ахинею опять...

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 ноября 2016, 00:51

      Бубнов, не веди себя, как шакал!

      0
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 7 ноября 2016, 23:15

      Это с бабами у тебя шансы равны нулю

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > vitaliy777 7 ноября 2016, 23:19

      ...ээээ, дрочило малолетний!!! ты на кого потную ладошку поднял???

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 7 ноября 2016, 22:11

      ...та посоны, та не конючте выыы!!!..цска на самом деле сегодня ни чего не видать...хорошо, если они зацепятся за ЛЕ...всем же видно: спартак тянут, а за ним полит-проект терек!!! вот они и будут в ЛЧ...зениту поставлена задача - выиграть ЛЕ!!!...дальше краснодар и (должен был быть рубин...но, вопроооос!!!!)......амкар, локомотив, ростов и...тот же рубин!!! все расписано, посоны!!!

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 7 ноября 2016, 21:31

      Ребята, еще первый круг не закончен, да ещё и весна впереди. Всё сто раз поменяется.

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 7 ноября 2016, 20:57

      У Цеська все к этому и шло, регресс игроков, провал тренерской и селекционной работы, предпосылок для попадания в пятерку - 0.

      2
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Андрей Ермошин 8 ноября 2016, 14:06

      Регресс игроков да, но какой провал селекции если ЦСКА никого не купил... все игроки взяты в аренду, это не провал, а вынужденная необходимость искать таких игроков(Траоре) из-за финансовых проблем.... Тренерский провал, в чём??? даже пол сезона не отыграли ,а все уже на Слуцкого катят лавину...Он работает с тем, что у него есть, посмотрим что все будут говорить, если в зимнее окно в ЦСКА прийдет 5-6 новых молодых игроков, и пару качаственных исполнителей(на замену Траоре и, уже уставшему Тошичу)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 20:51

      Ну с вопросом о чемпионстве уже всё ясно, будут бороться только Зенит и Спартак. ЦСКА, Краснодар за третье может потягаются

      1
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      Рейтинг: +193

      Борис23 7 ноября 2016, 20:40

      Выдохлись кони

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 7 ноября 2016, 20:37

      Ну дак ано все к этому и шло.... Ле. Это максимум и то лучше бы не попали туда,позориться только.

      2
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      Рейтинг: +973

      Krics 7 ноября 2016, 20:02

      Бубен жжет!Или владеет инфой, что Гинер не проплатил, очередь Милера, а здесь СПАРТАК с итальянцем их пулл разбили?!!!!

      -1
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