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    Комличенко: «Кононов – интеллигент, но может и напихать за плохую работу»

    Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, находящийся в аренде в либерецком «Словане», поделился впечатлениями от нового стадиона «быков», а также рассказал о работе с экс-главным тренером команды Олегом Кононовым и о том, почему ему не удалось закрепиться в основном составе «горожан».

    – Как вам новый стадион?

    – Фантастический! Я там был еще весной, с главной командой гуляли. Он, правда, был еще не достроен, но уже тогда чувствовалось, что это бомбовая арена. Сейчас, когда появился медиа-экран, много болельщиков, все выглядит будто в Европе.

    – Кононов в работе с игроками такой же интеллигентный, как на публике?

    – Интеллигентный, но и требовательный. Помню, напихал мне, когда я на тренировке плохо отработал. Он знает момент, когда можно и нужно накричать.

    – После яркого дебюта закрепиться в основной команде у вас не получилось. Почему?

    – Возможно, не понимал, как правильно работать. И особо никто не подсказал. Был молодой, неопытный, но старался. Видимо, нужно было в два раза больше выкладываться. Хотя Олег Георгиевич в меня верил, даже часто после тренировок оставлял.

    – Опытные игроки «Краснодара» подсказывают молодым на тренировках?

    – Мамаев может что-то подсказать. Иностранцы по-английски обращаются, если видят, что у тебя что-то не получается. Вообще, каждый опытный футболист старается чем-то помочь. На тренировках атмосфера очень хорошая. Я ближе всего общался с Газинским и Петровым. С бразильцами в неплохих отношениях. У Гранквиста всегда можно было что-то попросить. Майку Ибрагимовича, например.

    Полное интервью с Комличенко можно прочитать в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2016 17:10
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