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    Ответственным за арбитров РФПЛ назначен Лаюшкин

    Сегодня стал известен новый кадровый состав департамента судейства и инспектирования РФС. Обязанности первого заместителя главы ДСИ Андрея Будогосского будет исполнять арбитр республиканской категории Виктор Башкиров, несущий ответственность за инспектирование. Куратором судей РФПЛ назначен арбитр международной категории Максим Лаюшкин.

    Ответственность за подготовку судей-помощников с сегодняшнего дня ложится на Виктора Кулагина. Кирилл Верхолетов – новый исполнительный директор. Кроме того, в составе членов ДСИ остается Алексей Монахов.

    На прошлой неделе Будогосский провел «чистку» среди кадров департамента, прекратив дальнейшую работу с несколькими сотрудниками, в том числе со Станиславом Сухиной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2016 14:37
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36

      maxzyan 7 ноября 2016, 18:03

      Новый крайний

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 ноября 2016, 15:35

      Чистки конечно хорошо, теперь ждем результатов!

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