Джано будет восстанавливаться от травмы в сборной Грузии

Полузащитник «Спартака» Джано, повредивший мышцы бедра на тренировке в преддверии поединка 13-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0), будет восстанавливаться в расположении сборной Грузии. Решение о его участии в отборочном матче к ЧМ-2018 против Молдавии будет совместно приниматься медиками красно-белых и национальной команды. Игра состоится 12 ноября.

«С результатами обследования Джано отправился в расположение сборной Грузии, где продолжит курс лечения. Медицинский штаб «Спартака» ежедневно связывается с врачом грузинской команды для решения вопроса об участии нашего игрока в тренировках и конкретном объеме нагрузок. В соответствии с регламентными нормами и сложившейся практикой возможность выхода Джано на поле в отборочном матче ЧМ-2018 с футболистами Молдавии 12 ноября будет определяться коллегиально – медицинскими штабами «Спартака» и сборной Грузии», – сообщается на официальном сайте красно-белых.