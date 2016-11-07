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КДК может наказать «Терек» за использование микрофона на стадионе

7 ноября 2016, 11:24
12

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Терек» может быть наказан за использование громкоговорящего средства. Напомним, в матче 13-го тура с «Зенитом» на грозненском стадионе использовали микрофон для поддержки команды.

«Терек» — «Зенит»: нарушение регламента соревнований грозненским клубом, поскольку оборудование стадиона весь матч использовалось для поддержки команды – имеется в виду громкоговорящее средство. Рассмотрим использование пиротехники болельщиками «Терека», – заявил Григорьянц.

Стоит отметить, что КДК РФС соберется в среду, 9 ноября.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
Комментарии (12)
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Partizanmett
1478507157
Давно пора
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Бриг
1478508183
Микрофон на стадионе вообще нужно запретить-слишком опасно заводить т.н. "болел". Пусть сами себя поддерживают как могут-песни там, пляски, картинки...
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zenitforever2015
1478509482
По регламенту только денежный штраф, к сожалению.
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КАРАТ
1478511015
Потом захотят запретить Кадырову на стадион ходить? Играть надо на поле и не обращать внимание на трибуны, помоему это не хуже чем закидывать файерами весь стадион. Накажут штрафом 150 тысяч и Кадыров с кармана их заплатит и все
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Даньчез
1478513867
так-то обещали запретить ещё после прошлогоднего матча Зенита в Грозном, когда царь зверей развлекался аналогичным способом
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Реактор
1478515546
наказать по полной нужно терек
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zigbert
1478515597
Это уже не первый случай использования микрофона.Надо ужесточать это правило а не заниматься переливанием воды.
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СашкаГуров
1478516384
1
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allkeeper
1478517918
Я не пойму, в Ростове тоже микрофон используют, и что?
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Борз-95
1478521986
Ну и кому мешает этот микрофон,это же лучше чем кричалки-матюганы в российских городах,никого не оскорбляет,никого не бьет,никак дымом стадион не заволакивает.
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