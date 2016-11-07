КДК может наказать «Терек» за использование микрофона на стадионе

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Терек» может быть наказан за использование громкоговорящего средства. Напомним, в матче 13-го тура с «Зенитом» на грозненском стадионе использовали микрофон для поддержки команды.

«Терек» — «Зенит»: нарушение регламента соревнований грозненским клубом, поскольку оборудование стадиона весь матч использовалось для поддержки команды – имеется в виду громкоговорящее средство. Рассмотрим использование пиротехники болельщиками «Терека», – заявил Григорьянц.

Стоит отметить, что КДК РФС соберется в среду, 9 ноября.