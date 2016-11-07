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    Бабаев: «Акинфеев – лучший вратарь современности для России»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с «Амкаром» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России отметил высокий уровень голкипера Игоря Акинфеева, а также поддержал главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

    – Недавно на пресс-конференции Леонид Слуцкий сравнил Акинфеева с Дасаевым и Яшиным. Вы согласны с его словами?

    – Игорь – лучший вратарь современности для России. Ни у кого не осталось сомнений в этом, даже у его недоброжелателей. Все достижения, титулы, статистика, рекорды мыслимые и немыслимые не оставляют даже тени сомнений.

    – После неудач армейцев всегда говорят о месте Леонида Слуцкого. Какие настроения у руководства?

    – Понятно, что болельщики хотят, чтобы команда всегда побеждала, но, к сожалению, это невозможно. Не только у нас. Все это циклично. Правда, считаю, что это последние два года, когда мы добивались выдающихся результатов. Тем более с такой конкуренцией, как в России. Но надо уметь держать удар и поддерживать команду, когда непросто. Тогда поддержка еще более ценна. Да и ребята благодарны, когда их поддерживают болельщики. Сегодня были хорошие баннеры. Понимаю, что разочарованы, но так вышло. Будем исправлять ситуацию. Никто не собирается сдаваться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2016 01:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12

      Саняга. 7 ноября 2016, 10:46

      На безрыбье и рак рыба!!!!Пора в "запас"

      -1
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      Рейтинг: +215

      iuda 7 ноября 2016, 09:43

      Где Акинфеев засветился на мировой арене? Только своим рекордом в Лиге Чемпионов, да волейболом в Бразилии на ЧМ-2014

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 7 ноября 2016, 09:29

      один то немыслимый рекорд запомнится надолго))) да и вообще Яшин и Дасаев-киперы мирового уровня,а про "подвиги" Акинфеева европа только узнаёт,кроме как в лыжном клупе не играл нигде,схуя его вровень с мировыми то ставить?

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 7 ноября 2016, 09:15

      согласен с Бабаевым на 100% ... но Игорю нужен небольшой перерыв , видимо "пресытился" футболом ...

      0
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      Рейтинг: +8121

      nik55 7 ноября 2016, 08:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      рекорд продержится лет50 его время прошло и не надо петь песни

      -5
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      Рейтинг: +18

      экс-перд 7 ноября 2016, 07:49

      Чот не понял Бабая: так современности? или России? И насчёт рекордов. Эт про ЛЧ?)

      -2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 7 ноября 2016, 06:20

      игорь лучший

      2
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      Рейтинг: +1897

      Aston 7 ноября 2016, 02:00

      Про статистику нет смысла говорить,спад Акинфеева давно и налицо!Приятно,что растут такие как Селихов,Игорю нужно отдохнуть,он уже не такой явный первый номер,каким был пару лет назад

      4
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      Рейтинг: +973

      Krics 7 ноября 2016, 01:53

      Когда-то был хороший, сейчас видимо тоже спад, как у всех коней, надо было вовремя чемпионат менять, а так рост прекратился, для РФПЛ нормально, а Европа не для него уже.

      2
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