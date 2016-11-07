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    Балай: «Кадыров мне ничего не дарил»

    Нападающий «Терека» Беким Балай поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 13-го тура РФПЛ. Напомним, что 25-летний албанец оформил в этой встрече дубль.

    «В этом сезоне все футболисты и тренерский штаб настроены попасть в Лигу Европы, это наша задача. Будем делать все возможное для этого.

    «Зенит» – хорошая команда, мы смотрели их матч против «Дандолка» в Лиге Европы. Это дало нам мотивацию, чтобы проявить себя. Несмотря на то, что мы считаем их сильной командой, нам не составляет труда проиграть или выиграть у них.

    Получил ли я подарок от Рамзана Кадырова? Главное, что мы завоевали три очка в этом матче, но он мне ничего не дарил», – сказал Балай.

    Источник: ТАСС

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    07.11.2016 00:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21

      MANSUR-95 7 ноября 2016, 09:38

      Балай сейчас на хорошем уровне, главное не сдаваться.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 7 ноября 2016, 08:08

      У Кадырова кризис финансов,кому сейчас легко(((

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 7 ноября 2016, 01:25

      Ну жди новый млс как у Хабиба подарит

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 ноября 2016, 00:48

      но заслужил!!!!!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 ноября 2016, 00:10

      Не дарил, просто так дал )))

      3
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