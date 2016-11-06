Карпин: «Спартак» – главный претендент на титул»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после ничьей ЦСКА в матче с «Амкаром» выразил мнение, что на данный момент главным претендентом на победу в РФПЛ является команда Массимо Карреры.

«Понятно, что ЦСКА больше мешало поле, им надо было созидать. Армейцы повели в счете, для них раньше это всегда равносильно было победе, но не сейчас. До перерыва еще несколько туров и отставание ЦСКА от лидера может даже увеличиться. «Спартак» в первом тайме в Томске играл совсем здорово, после перерыва ослабил игру и мог поплатиться за это. Так или иначе, сейчас это самый главный претендент на титул», — отметил Карпин.