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    Данильянц: «Игроки «Ростова» снова заслужили скандирование «мужики!»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц остался доволен игрой своих подопечных в победном матче 13-го тура российской Премьер-лиги против тульского «Арсенала» (4:1).

    – Как и предполагали, матч оказался сложным – по той причине, что нелегко быстро перейти с одной орбиты на другую. После игры в Мадриде группа игроков не полностью восстановилась. В итоге мы проигрывали борьбу, играли далеко от соперника. Но мы снова заслужили скандирование «мужики!», не только отыгравшись, но и выйдя вперед. После разговора в раздевалке в перерыве собрались, хорошо отыграли 7-8 минут, а потом игра опять вернулось в то русло, где все могло быть. Хорошо, что удалось победить в столь сложной игре.

    – В Мадриде вы говорили, что исход решило индивидуальное мастерство футболистов «Атлетико». Можно ли сегодня сказать то же самое применительно к «Ростову»?

    – Если говорить о нас как о команде, где многое зависит от командных взаимодействий, то многое в игре сломалось из-за того, что кто-то где-то не добегал из-за усталости. Но в эпизодах индивидуальное мастерство действительно сказалось – как, например, с голом Азмуна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2016 20:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +767

      товрос 7 ноября 2016, 09:55

      давненько они в чемпионате не играли оптимальным составом,сразу виден результат,надо до зимнего перерыва поднятся в таблице,тем более что сейчас все лидеры дружно сливают.ВПЕРЕД РОСТОВ!!!

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 ноября 2016, 21:34

      Отличная команда! Будет в тройке!

      2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 6 ноября 2016, 21:20

      Определённо заслужили.

      4
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      Рейтинг: +37

      007_BOND 6 ноября 2016, 20:46

      Вперед сельмаш!!!!!

      7
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 007_BOND 6 ноября 2016, 21:42

      Вперёд, Сельмаш!

      5
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