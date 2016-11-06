Мак изначально не хотел переходить в «Зенит» из-за лимита на легионеров

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак заявил, что изначально не хотел переходить в стан петербургского клуба из-за имеющегося в РФПЛ лимита на легионеров. Напомним, словацкий хавбек стал игроком сине-бело-голубых летом 2016 года, перейдя из ПАОКа.

«Мою задачу дополнительно усложняет лимит на легионеров, поэтому я не сразу согласился перейти в «Зенит», но, тщательно все обдумав, решил, что мне по силам играть за «Зенит», а не сидеть в запасе. Конкуренция очень серьезная, но я этого и хотел. Стараюсь на каждой тренировке доказывать, что достоин места в стартовом составе», – сказал Мак.