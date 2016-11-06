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  • Колосков: «При системе «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. А что сейчас?»

Колосков: «При системе «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. А что сейчас?»

6 ноября 2016, 17:37
6

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нынешняя система проведения матчей чемпионата России изначально была не продумана и теперь не приносит никаких плодов. Напомним, с 2012 года игры РФПЛ проходят по системе «осень-весна».

– Сегодня Виталий Мутко признал очевидные минусы нынешней системы. Поддерживаете президента РФС?

– Переход на систему «осень-весна» изначально был не продумана. Я уже не раз говорил об этом. Уже язык сломал, утомил разговорами. Я же заявлял: «Нельзя переходить на систему, не подготовившись».

– Почему же вас не послушали?

– Причем люди, которые агитировали за «осень-весну», утверждали следующее. Мы синхронизируем международные календари, и сразу же наступит прорыв в еврокубках. Мол, мы получим преимущество. В итоге людям, которые не очень глубоко разбираются в футболе, этот аргумент показался убедительным…

Однако никаких успехов за последние пять лет мы в Лиге Европы, Лиге чемпионов что-то не добились. Напомню, что при системе «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, время от времени наши клубы пробивались куда-то высоко. А что сейчас? Ноль... Порой вылетаем уже в квалификации. То есть аргумент абсолютно не сработал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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sprint5
1478448108
побольше мороза для тех кто это выдумал
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exreporter
1478449402
абсолютно прав. я тоже в свое время был против. плюс только один: больше летних дней походить на футбол на стадион. А для клубов их нет.
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bset
1478449781
Самая большая проблема в том, что до еврокубков часто добираются клубы уже не в том состоянии. Сколько раз бывало, что клуб брал в декабре призовое место, а пока начинались еврокубки, от нас играл клуб, идущий во второй половине таблицы. Плюс усилиться зимой тяжело перед новым сезоном. А расстаться наоборот летом очень просто, тем самым посреди сезона лишиться ключевого игрока.
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robocop
1478452350
Старый пердун.Раньше и вода была мокрее и трава зенелее
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Поль
1478460300
До кубка уефа при старой схеме команды отыграли 15 лет! А сейчас пока лишь пять! Десять лет в запасе)))
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