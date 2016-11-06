Колосков: «При системе «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. А что сейчас?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нынешняя система проведения матчей чемпионата России изначально была не продумана и теперь не приносит никаких плодов. Напомним, с 2012 года игры РФПЛ проходят по системе «осень-весна».

– Сегодня Виталий Мутко признал очевидные минусы нынешней системы. Поддерживаете президента РФС?

– Переход на систему «осень-весна» изначально был не продумана. Я уже не раз говорил об этом. Уже язык сломал, утомил разговорами. Я же заявлял: «Нельзя переходить на систему, не подготовившись».

– Почему же вас не послушали?

– Причем люди, которые агитировали за «осень-весну», утверждали следующее. Мы синхронизируем международные календари, и сразу же наступит прорыв в еврокубках. Мол, мы получим преимущество. В итоге людям, которые не очень глубоко разбираются в футболе, этот аргумент показался убедительным…

Однако никаких успехов за последние пять лет мы в Лиге Европы, Лиге чемпионов что-то не добились. Напомню, что при системе «весна-осень» ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, время от времени наши клубы пробивались куда-то высоко. А что сейчас? Ноль... Порой вылетаем уже в квалификации. То есть аргумент абсолютно не сработал.