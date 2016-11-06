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    Масалитин считает, что без Еременко ЦСКА бы шел на десятом месте в РФПЛ

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что без полузащитника Романа Еременко московский клуб в нынешнем сезоне шел бы на десятом месте в турнирной таблице РФПЛ. Отметим, что на данный момент красно-синие располагаются на третьей строчке.

    – Что было бы с ЦСКА, если у команды с самого начала не было Романа Еременко. За какие позиции ЦСКА боролся бы?

    – ЦСКА шел ближе к десятому месту. Это может быть связано с чемпионатом Европы. Слуцкий же не готовил армейцев. И еще получил психологический удар после провального выступления сборной России. Приехал в клуб вместе с футболистами. Все без отдыха. И ни в одной игре ЦСКА не показал свой класс. Еременко в чемпионате Европы не участвовал и отдохнул. Других лидеров нет. Единственный, кто более-менее показывает свой класс – это Вернблум. Остальные просто как будто в другой футбол играют.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.11.2016 15:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 6 ноября 2016, 21:06

      Еременко сука! Он же команду просто поставил своим допингом!

      0
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 6 ноября 2016, 16:50

      всё будет хорошо!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 ноября 2016, 16:06

      В советское время был очень популярен такой анекдот:

      «1946 год. По Москве идёт мужик и причитает: «Усатая сволочь! Довела страну до разрухи, голода и нищеты…»

      Мужика, естественно, скручивают и на Лубянку. Там сразу допрос:

      - Кто вас послал заниматься антисоветской пропагандой?

      - Какой пропагандой?

      - Ну как же?! Вот в протоколе написано, что вы публично заявляли об «усатой сволочи»… Кого вы имели ввиду?

      - Как кого?! Гитлера, разумеется! А вы, гражданин следователь, кого имеете ввиду?»

      Семьдесят лет спустя анекдот может повториться в несколько ином виде – в откровении Слуцкого:

      «Я не виноват, я – говно, о чём публично и заявлял. Во всём виновата эта сволочь усатая! Создала лучшую оборону страны, а об эликсире молодости не позаботилась, чтобы я мог вечно на ней паразитировать!».

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 6 ноября 2016, 16:24

      Слуцепоклонники! Активнее минусуйте! А то ведь за кулисами уже рассматривается вопрос о том, чтобы смету вам всем, дармоедам, урезать! И все средства вложить в ТВ!

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 ноября 2016, 15:44

      Если бы не Вернблум и Акинфеев, то ЦСКА в этом сезоне плёлся бы уже в хвосте турнирной таблицы... И на девятом или четырнадцатом месте - без разницы...

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 6 ноября 2016, 15:53

      Еще Дзагоева забыли. Без Алана сейчас очень туго. И по уровню он с Еременко примерно сравним

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Майор Дзагоев 6 ноября 2016, 16:16

      Попади Алан в своё время в руки к Бердыеву, то стоил бы сегодня на трансфертном рынке, как Фабрегас или Иньеста! И играл бы в европейском топ-клубе! Пока же его звёздный час приходится на ЕВРО-2012, когда сборная Дика Адвокаата провалилась, а Дзагоев был в ней "лучиком света"... И не только потому, что забил три мяча из пяти в трёх матчах, а по классу игры...

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 ноября 2016, 15:41

      Ну они туда потихоньку и съезжают.

      -3
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