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    Червиченко: «То, как судят «Ростов» – это что-то мерзкое. «Ребята в черном» имеют директиву мочить команду»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне арбитры имеют жесткую директиву нечестно судить в адрес «Ростова». По мнению 49-летнего функционера, донской клуб должен победить тульский «Арсенал» в матче 13-го тура РФПЛ, если в дело не влезут судьи.

    «Проблем с судейством нет у команд первой четверки, то есть тех, у кого нет проблем с бюджетом и деньгами. И, наоборот, такие проблемы есть у команд с недостаточным финансированием. Ростовчане обязаны обыгрывать «Арсенал», если «ребята в черном» не имеют жесткой директивы мочить «Ростов». А я думаю, таковая присутствует. Хотя я не сторонник теории заговоров, но то, как судят «Ростов» в этом сезоне, – это что-то мерзкое», – сказал Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.11.2016 14:47
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 6 ноября 2016, 19:03

      Опять "Бывший президент «Спартака» ", сейчас это чучело кто?

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      Рейтинг: -256

      balaton78 6 ноября 2016, 16:29

      По факту так и есть..Ростов самый страдающий от судей среди клубов РФПЛ! А есть заговор или нет мы не узнаем..

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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > balaton78 6 ноября 2016, 16:43

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      Ну тогда это заговор международный,в матче с Атлетико судья отменил решение лайтсмена и засчитал гол.
      Ха-ха,весь мир против Ростова, сколько гонору от команды которая не чего из себя не представляет.

      -9
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      Рейтинг: -256

      balaton78 > bombardir70 6 ноября 2016, 16:55

      Ты занимаешься подменой понятий.Причем тут Лига Чемпионов? Там судят не так как у нас в России.Читай внимаетльно я писал про РФПЛ, и слишком частые ошибки не в пользу Ростова, больше чем у другого клуба в России!

      -1
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      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 > bombardir70 6 ноября 2016, 19:10

      Гол то и был "левый"- в момент удара, Гризманн был уже в офсайде. Без разницы, от кого рикошетом прилетел к нему мяч.

      1
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > sochi-2013 6 ноября 2016, 20:10

      Я про левый гол и не спорю,но судья его засчитал,значит "заговор" против Ростова!
      А вообще не читайте "Советских газет" до обеда и читайте интервью с дебилом Черевченко! Ростов самая "грязно" играющая команда в РФПЛ отсюда и результат судейства!

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      Рейтинг: -40

      bombardir70 6 ноября 2016, 15:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Задолбал он своими тупыми высказываниями!Ростов судят так как он заслуживает,если игра команды строится от обороны и мелких(и не очень)фолов,то результат судейства закономерен.

      -9
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      Рейтинг: +144

      человек просто 6 ноября 2016, 15:48

      Прав Червиченко или нет мы не знаем , у него своя точка зрения. В отличие от тех кто кудахчет на него не имея своей. Мужчины отвечают за свои слова и поступки хотя-бы перед собой. А остальным категориям можно всё.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 ноября 2016, 15:45

      Я вообще не понимаю издания, которые публикуют данную мразь.

      -1
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 > Тraumtanzеr 6 ноября 2016, 16:39

      Эта мразь родом из Ростова,лучше бы они спросили(вместе с прокуратурой),чем он занимался в 90е.После этого он давал бы интервью в камере.

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      Рейтинг: +144

      человек просто > bombardir70 6 ноября 2016, 20:42

      Не пускай слюни не обосновав факты. С 90 вышло много уважаемых людей .

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      Рейтинг: +1297

      compka 6 ноября 2016, 15:39

      То, что порочная система российского футбола вставляет Бердыеву палки в колеса - это и ежу понятно. Сильный (в знаниях и умениях, но не в финансах) конкурент не нужен тем клубам, где затраты на футболистов и инфраструктуру такие же, как в Барселоне или Челси.

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi > compka 6 ноября 2016, 16:31

      К сожалению у наших топ клубов затраты в разы меньше, чем у Челси и Барселон.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 ноября 2016, 15:12

      это на взгляд Червиченко или у него достоверные сведения?

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 6 ноября 2016, 15:12

      Что-то знаешь- выкладывай факты. Тебя же теперь любой за клевету по судам затаскает)

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 ноября 2016, 14:59

      когда поступит директива "мочить червяка"

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Бидон Помоев 6 ноября 2016, 15:46

      О! опущенный Чмырдяй Задротов нарисовался))) всё квакаешь и желчью брызжешь

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      Каратель > massaboss 6 ноября 2016, 18:43

      да ты ещё и какол оказывается?понятно откуда столько говна в твоих речах и мозгу

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      Рейтинг: +933

      alll-1 6 ноября 2016, 14:57

      по его словам Арсенал из четверки и с деньгами

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