Источник: Конте и Абрамович работают над важным зимним трансфером для «Челси»

Руководство «Челси» ведет переговоры по важному переходу в зимнее трансферное окно. Об этом заявил журналист The Guardian Фабрицио Романо.

«Антонио Конте действительно счастлив в «Челси». Это касается и Романа Абрамовича. Президент все время поддерживал тренера. Они работают над одним важным трансфером, который должен состояться зимой», – написал Романо на своей странице в Twitter.