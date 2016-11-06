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  • Источник: Конте и Абрамович работают над важным зимним трансфером для «Челси»

Источник: Конте и Абрамович работают над важным зимним трансфером для «Челси»

6 ноября 2016, 12:35
13

Руководство «Челси» ведет переговоры по важному переходу в зимнее трансферное окно. Об этом заявил журналист The Guardian Фабрицио Романо.

«Антонио Конте действительно счастлив в «Челси». Это касается и Романа Абрамовича. Президент все время поддерживал тренера. Они работают над одним важным трансфером, который должен состояться зимой», – написал Романо на своей странице в Twitter.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио Абрамович Роман
Комментарии (13)
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vaden
1478425868
Месси что-ли?
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Mr Abdullaev
1478426144
Ивановичу хорошую замену б найти)
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Oblommoff
1478426697
Гризман?
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тигрик
1478429466
Может Дибала
Ответить
cska-62
1478430558
Неужели это Кокорин? А что?! Будет параллельно в Оксфорде преподавать русскую литературу и рассказывать о том, как Лермонтов написал "Муму"... Ну, а если взбунтуется британский истеблишмент, то в лондонском цирке... :-))))
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Baich
1478431084
Бейл ???
Ответить
Zidan84
1478431336
неужели Игнашевич ((((?
Ответить
Benifacto
1478432347
Президент «Барселона» Хосеп Бартомеу рассказал о том, почему клуб до сих пор не подписал новое соглашение с форвардом Лионелем Месси. Напомним, что уже летом 2018 года аргентинский футболист может стать свободным агентом.

Дело в том, что по условиям финансового фэйр-плей УЕФА, общая зарплатная ведомость клуба не может превышать 65% от суммы его дохода. В случае переподписания контракта, зарплата Месси будет увеличена, а это нарушит правила. таки Месси?
Ответить
ХУЛИГ@Н
1478439743
главное не игнашевича,бесит!
Ответить
Аристократ Олжик
1478469772
Ну что за новость еп те? Вроде бы и зазывает нас, мол прочитай меня, но в итоге посылает нас куда по дальше, типа ждите
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