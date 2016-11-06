Молодежное первенство. «Ростов» поделил очки с «Арсеналом»

В матче 13-го тура молодежного первенства чемпионата России «Ростов» и «Арсенал», забив на двоих четыре гола, сыграли вничью – 2:2.

Таким образом, после сегодняшнего результата команды остались на прежних местах в турнирной таблице: ростовчане – на восьмом месте, туляки – на предпоследней строчке.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 13-й тур

Ростов (мол.) – Арсенал (мол.) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Кондрюков, 3; 1:1 – Изотов, 9; 1:2 – Максумов, 54; 2:2 – Ходунов, 64.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства